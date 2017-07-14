В России появится робот-хирург для борьбы с раком
Система предназначена для контактной лучевой терапии. Умным помощником заинтересовались специализированные медучреждения. Первый опытный образец робота-хирурга появится в конце 2018 года, завершение тестирования запланировано на конец 2019-го.
Робот сможет в режиме реального времени управлять движением хирургического инструмента под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя проекта, замдиректора Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики по научной работе Николая Грязнова. Регулировать его работу предполагается посредством компьютера.
Новинка будет представлять собой манипулятор с шестью степенями подвижности, с устройством для управления движением иглы в мягких тканях и ультразвуковой системой визуализации. Система сможет функционировать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.
Не исключено, что партнером проекта станет входящее в "Ростех" научно-производственное объединение "Сплав". Кроме того, финансовую помощь оказывает Минобрнауки. По данным Минздрава, за последние десять лет онкологических больных в нашей стране стало больше на 18%. От рака страдают около трех миллионов россиян.
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