Порногигант снял презентацию в стиле iPhone

XHamster выпустил собственную презентацию-пародию в духе трейлеров компании Apple, в которой рассказал о новом дизайне. Герои ролика попадают в разные неловкие ситуации, в том числе с участием порноактрисы Блейр Уиллиамс, но все заканчивается хорошо.

Видео поочередно изображает пользователей популярного порноресурса, которые попадают в разные неловкие ситуации. В съемках ролика приняли участие дизайнер xHamster Джимми Ивс и порноактриса Блейр Уиллиамс. Пародия опубликована на официальном Youtube-канале компании.

Презентация показывает, насколько пользователи ресурса очарованы его новым видом – собственно, появление в кадре дизайнера Джимми Ивса, в нескольких словах рассказывающего о своей нелегкой работе, задает тон всему видео. Далее в ролике показаны посетители xHamster, попадающие в разные смешные и неловкие ситуации из-за просмотра сайта для взрослых. Размещенные на ресурсе материалы никого не оставляют равнодушным: таков общий тон всей пародии. Впрочем, хоть ролик рассказывает о довольно специфическом интернет-портале, во многих кадрах и планах легко узнается подражание "фирменным" находкам креативщиков и видеодизайнеров из Apple.

Презентация новинок Apple, напомним, состоялась 12 сентября. После нее пользователи Сети и журналисты раскритиковали новый iPhone. Зрителей не устроил ни гаджет, ни его презентация. На ежегодном шоу компания Apple представила новые продукты, однако фанаты недовольны. То, что раньше должно было именоваться iPhone 7S, стало iPhone 8. И он абсолютно не отличается от трех поколений предшественников. Тот же корпус, та же диагональ экрана, те же разъемы и клавиши. А гвоздь программы iPhone X вообще отказался корректно работать. На презентации функции Face ID, которая разблокирует устройство, сканируя лицо владельца, он просто не смог распознать хозяина.