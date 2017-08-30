"Росатом" делает радиофармпрепараты доступнее

Акционерное общество "Институт реакторных материалов", входящее в научный дивизион "Росатома", получит 100 миллионов рублей региональной части займа на создание высокотехнологичного производства радиофармпрепаратов и радиационных источников для ядерной медицины и промышленности. Соответствующее решение принял экспертный совет Фонда технологического развития Свердловской области.

В ближайшее время Фонд развития промышленности рассмотрит заявку о выделении федеральной части средств на реализацию проекта, размер которой составит 70%. Решение Фонда является ключом к началу реализации масштабного проекта.

Благодаря производству радиофармпрепаратов на основе лютеция Lu177 перед предприятием открываются хорошие перспективы выхода на новый сегмент глобального рынка ядерной медицины. На начальной стадии проект будет ориентирован на экспорт. Окупаться производство будет в том числе за счет зарубежных заказчиков. Но конечная цель всего проекта – сделать операции с использованием радиофармпрепаратов на основе лютеция Lu177 более доступными для россиян.

По словам заместителя директора АО "ИРМ" по производству Павла Карболина, на производственных мощностях института также планируется выпуск иридия Ir192, который широко применяется в ядерной медицине для высокодозовой брахитерапии. Также будет производиться йод-125 для источников низкодозовой брахитерапии, прекурсор трихлорид лютеция. "Невысокая проникающая способность в мягких тканях позволяют использовать Lu177 в терапии опухолей небольшого размера, а также при лечении патологических изменений костных тканей"., – отметил он.





Стоит отметить, что тестовые поставки трихлорида лютеция уже осуществляются. Его получают фармацевтические производители и частные клиники. В первую очередь это необходимо для анализа качества поставляемого продукта.

АО "Институт реакторных материалов" является дочерним предприятием госкорпорации "Росатом". Он начал действовать более 50 лет назад. В настоящий момент институт специализируется на производстве изотопной продукции, которая применяется в ядерной медицине, а также фармакологии. В апреле 2017 года предприятие осуществило физический запуск исследовательского реактора бассейнового типа ИВВ-2 с номинальной мощностью 15 мегаватт.

