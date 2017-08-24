"Росатом" разработает новое оружие

Госкорпорация "Росатом" приступила к разработке принципиально нового боевого комплекса. Главное отличие вооружения, получившего название "Задира-16", от предыдущих образцов заключается в том, что его действие будет основываться на новых физических принципах.

Контракт на соответствующую опытно-конструкторскую работу был подписан на проходящем в эти дни в Подмосковье форуме "Армия-2017". Свои подписи под договором поставили замминистра обороны Юрий Борисов и директор Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики (входит в состав "Росатома") Валентин Костюков.



В основе создания оружия на новых физических принципах лежат процессы и явления, не использовавшиеся ранее в обычном вооружении (в том числе, холодном или огнестрельном, а также оружии массового поражения). Использующийся термин носит условный характер, поскольку в новом оружии используются известные физические принципы, новацией является их применение в оружии.

Согласно имеющейся классификации, оружие на новых физических принципах разделяют на несколько видов. К нему относят лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое и ряд других иные типы вооружения.

Примечательно, что после успешного завершения цикла проектирования, производства, принятия на вооружение и поставок в войска оружие на новых физических принципах утрачивает элемент новизны и считается уже традиционным вооружением. По словам военных экспертов, несмотря на довольно высокую стоимость разработки и производства такого вида оружия, ему предсказывают перспективное будущее.