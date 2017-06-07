Почему умирают галактики

На ежегодной встрече Американского астрономического общества в Остине была раскрыта тайна гибели галактик. Ученые считают, что к гибели их приводят столкновения и слияния.

Столкновения галактик – не такое редкое явление, как принято считать. В масштабах Вселенной слияние галактик и их взаимное поглощения происходят нередко. Только последствия этих событий не самые утешительные: в таких скоплениях уже не могут образоваться новые звезды, а значит, старые просто выгорают и прекращают свое существование.

"С точки зрения масштабов энергий, слияния скоплений галактик являются самыми большими "взрывами" во Вселенной после Большого Взрыва. Многие из них начались миллиарды лет назад и продолжаются по сей день. Когда мы наблюдали за одним подобным столкновением, мы не ожидали увидеть облака столь горячего газа между скоплениями. В данном случае, как мы считаем, турбулентность перемешивает газ, подобно ложке в стакане, чего мы никогда раньше не видели", – рассказал на встрече Американского астрономического общества в Остине астроном Джек Бернс из университета Колорадо в Боулдере. Его слова приводит РИА Новости.



Иными словами, при столкновении галактик в них образуются особые зоны турбулентности. Здесь энергия преобразовывается в тепло, препятствующее образованию и формированию новых звезд. По словам астрономов, примерно половина окружающих нас галактик являются такими "живыми мертвецами", где новые звезды – и новая жизнь – не могут возникнуть, согласно современным представлениям земных физиков.

С другой стороны, есть и хорошая новость: нашей галактике такая судьба пока не грозит. Наш Млечный Путь настолько одинок во Вселенной, что вокруг него на многие миллиарды световых лет тянется безжизненная космическая пустыня. Пустой вакуум. И соседей у нас в ближнем космосе очень мало. Следовательно, и сталкиваться нам не с кем.