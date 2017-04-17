Ученые усомнились в существовании космоса

К удивлению скептиков, число сторонников теории плоской Земли год от года только растет. Причем в ряды людей с альтернативной точкой зрения на мироздание вливаются не только скучающие обыватели, но и ученые.

Специалисты отмечают необъяснимый рост членов "Общества плоской Земли", которые верят в глобальный заговор с целью скрыть от человечества истинную картину мира. Правда, по мнению сторонников этой теории, заключается в том, что Земля представляет сбой плоскую поверхность, окруженную непроницаемой стеной льда.

Существование космоса в подобную схему мироздания не укладывается. Поэтому все фотографии космических объектов, записанные на орбите видео и сделанные при помощи современных электронных телескопов снимки далеких планет и даже других галактик альтернативные "ученые" объявили мистификацией.

Если верить их трудам, то космонавты улетают не на находящуюся на орбите космическую станцию, а в съемочный павильон, где при помощи современных технологий создается иллюзия невесомости. Многие энтузиасты тратят уйму времени на отсмотр всех подобных роликов и поиск разнообразных нестыковок, доказывающих их точку зрения.

По информации РИФ ФАН, присоединяются к "Обществу плоской Земли" даже серьезные ученые. О том, что заставляет людей отказываться от общепринятой концепции мироустройства в пользу не самой уважаемой теории, не сообщается. Похоже, что с иронией к себе относятся и сами основатели движения. По крайней мере, на это намекает ироничный лозунг "У Общества плоской Земли есть сторонники по всему земному шару".