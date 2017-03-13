Ученые подсчитали черные дыры в Млечном Пути

Американские ученые подсчитали количество черных дыр в Млечном Пути. Они установили, что в нашей галактике несколько миллионов таких образований.

По данным исследователей, эти пространственно-временные образования примерно в тридцать раз тяжелее Солнца, сообщает Lenta.ru. Для подсчетов ученые использовали наблюдаемое соотношение между массой Млечного Пути и звездной металличностью – содержанием элементов тяжелее гелия.

Эксперты уточнили, что чем меньше размер галактики, тем выше в ней концентрация черных дыр, которые в 50 раз тяжелее Солнца. Действует и обратная зависимость – чем звездная система крупнее, тем в ней больше сравнительно легких черных дыр, превышающих массу светила в десять раз.

На так называемые двойные системы приходится примерно один процент черных дыр. Авторы исследования отмечают, что они вызывают особенный интерес у астрономов, в частности – у гравитационно-волновой обсерватории LIGO (Laser Interferometric Gravitational Observatory), которая в 2015 году впервые зафиксировала возмущение пространства-времени.

Млечный Путь над горой Коба-Кая, Крым. pic.twitter.com/aAoRYmGdf4 — Влад Матвеев (@teihatsuke) 13 марта 2017 г.

Ранее орбитальная обсерватория Hubble получила фотографии чрезвычайно легкой черной дыры в центре галактики в созвездии Девы. Ее яркость на порядки выше того, что допускается теорией физики. Ее невозможно объяснить при помощи современных представлений об устройстве черных дыр и их роли в жизни галактик.