Apple представит электронного помощника

Корпорация Apple в скором времени на конференции разработчиков в Сан-Диего продемонстрирует новые гаджеты. Эксперты полагают, что организация может представить электронного помощника.

По мнению аналитиков, Apple представит на конференции свой аналог колонок Home, созданных в Google, и смарт-динамика Echo со встроенным электронным помощником Alexa, разработанном в Amaxon. "Вокруг подобных устройств сейчас бурно развивается рынок, и Apple вряд ли упустит возможность представить свою версию смарт-динамиков", – считает эксперт Патрик Мурхед.

Специалисты пояснили, что оба названных продукта способны реагировать на голос пользователя. Гаджеты не только воспринимают голосовые команды человека, но и выполняют простейшие функции помощника, такие как выключение света, поиск прогноза погоды и заказ такси, передает РИА Новости со ссылкой на Phys.org.

Один из ведущих специалистов Google в этой области Грэг Коррадо подтвердил, что приоритетным направлением развития корпорации является работа с искусственным интеллектом. Более того, для компании важно, чтобы робот был способен общаться с хозяином.

Многие аналитики отметили, что до сих пор Apple оставалась в стороне от подобного развития искусственного интеллекта. В связи с этим эксперты считают, что представители корпорации исправят эту ситуацию на ближайшей конференции в Сан-Диего.

По их мнению, корпорация представит на мероприятии и ряд более традиционных новинок. В частности, Apple может показать обновление операционной системы iOS, а также улучшенный iPad с увеличенным экраном и новую серию настольных персональных компьютеров.

Напомним, ранее латвийский блогер Вениамин Гескин опубликовал на своей странице в Twitter ролик, демонстрирующий iPhone 8. По его словам, на видео – не рабочий прототип, а созданный на предприятии макет смартфона для отработки производства роботизированными станками.