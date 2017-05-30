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Hi-tech

Лучшие гаджеты для активного отдыха

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Как показывает практика, некоторые гаджеты из Китая не уступают в качестве флагманским производителям, только за бренд переплачивать уже не приходится. Мы опросили опытных путешественников и составили список технических новинок, способных скрасить летний отпуск и не подвести в самый неподходящий момент.
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Сперва мы узнали у аналитиков сервиса "Яндекс.Маркет", правда ли существует тренд на покупку китайской техники. Из утвердительного ответа пресс-секретаря сервиса Екатерины Лебедевой следует, что в первую очередь это касается смартфонов.

– Китайские бренды смартфонов действительно завоевали большую аудиторию. В частности, на "Яндекс.Маркете" они уже долгое время находятся в топе спроса среди мобильных устройств и успешно конкурируют с такими брендами, как Apple или Samsung.

Экономия на "зеркалке"

– Месяц назад я летала в Дрезден и попала в неожиданную ситуацию: имея на руках японскую зеркальную камеру я никак не могла поймать нужное качество снимка – то пересветы, то не та глубина резкости, – рассказала путешественница со стажем Юлия. – Я только учусь фотографии, поэтому иногда такие вещи даются не с первого раза. Но в путешествии время обычно поджимает и продолжать свои эксперименты я не могла. И тогда уже от отчаяния я достала телефон. С первой же попытки все получилось именно так, как хотелось!

"Выручил" Юлию смартфон Huawei P10. Главной его особенностью является основная двойная камера Leica (12 и 20 МП). Она оснащена 3D-технологией точного распознавания лиц, функцией динамического освещения, стабилизатором и инструментами для естественного устранения недостатков, так что Huawei P10 запросто заменит портативную фотостудию с профессиональным фотографом. Вишенкой на торте станет возможность делать фотографии с эффектом боке.

Из других полезных туристу характеристик гаджета – сверхбыстрый процессор, система Wi-Fi MIMO 2х2 (она расширяет зону покрытия) и очень скорая зарядка.

Впрочем, если съемка именно на фотоаппарат – дело принципа, и здесь есть выход. Основатель проекта OfficeLessLife Алексей Чекунков побывал в 50 странах, и туризм для него давно вышел на профессиональный уровень. Время от времени он пользуется зеркальными фотоаппаратами, но порой место в багаже приходится экономить – тогда в ход идет "китаец": полупрофессиональная фотокамера со сменным объективом Yi m1.

"Большой фотоаппарат с собой таскать не всегда удобно, а этот может сфотографировать на хорошем уровне. И опять же, стоит китайский вариант в несколько раз дешевле"

Аналоги экшн-камер

Кроме стандартных фотокамер в арсенале Алексея есть и экстремальные:

– Те же самые экшн-камеры GoPro, в основном, производятся в Китае, хотя считаются американскими. Кроме того, китайские производители в последние лет пять усилили контроль над качеством, так что сейчас их товары не сильно уступают топовым производителям – за цену в несколько раз меньше. Так, например, приличный комплект американской GoPro стоит в три-пять раз дороже, чем китайский аналог. И надо понимать, что экшн-камеры – материал расходный: они периодически теряются или разбиваются.

"Разбить более бюджетную камеру не так обидно, как дорогую. На выходе же качество любительской съемки вполне достойное"

Что еще использует наш собеседник в путешествиях? Браслет, который считает пройденную дистанцию и количество шагов – фитнес-трекер. Фонарики. Невесомые одеяла. Очень легкие и компактные кроссовки "вибрамы".

– Многое используется с применением высокотехнологичных материалов, за которые производители из других стран обычно накручивают цены, – объясняет путешественник. – А еще у меня есть подзарядка для батареек – Power Bank. Однажды я целых 40 часов ехал в индийском поезде и этот гаджет очень меня выручил.

"Высокая" съемка

Теорию о популярности китайских гаджетов подтверждает и маркет-куратор сервиса для шопинга за рубежом Grabr Ольга Зыкина. Она отмечает, что, например, без дронов сейчас не обходятся ни фотографы, ни журналисты, ни обычные путешественники.

– Собственные модели дронов есть и у популярных производителей гаджетов для активного отдыха, вроде GoPro. Но лидерство на российском рынке удерживают китайские производители, – признает Зыкина.

По ее словам, среди пользователей Grabr самыми востребованными моделями дронов стали две версии китайского бренда DJI.

– Мощный и быстрый Mavic, абсолютно устойчивый, позволяющий снимать в отличном качестве видео 4К, стал хитом продаж прошлого года – возможно, благодаря своей способности трансформироваться и превращаться в небольшой и легкий мобильный дрон размером не больше домашнего роутера или модема.

Второй по популярности дрон – предшественник Mavic – DJI Phantom. Он стоит дороже складной модели и больше подойдет профессиональным видеографам и тем, кому необходима трансляция большой качественной картинки, советует Зыкина.

Расходники: от батареек до стульев

Мы опросили еще несколько путешественников и из ответов создали подборку наиболее качественных гаджетов.

Организатор международных экспедиций и член Русского географического общества Богдан Булычев в своих путешествиях тоже нередко использует технические достижения из Поднебесной.

– У нас есть компактный внешний аккумулятор Power Bank, автомобильный преобразователь из 12 вольт в 220 вольт, переходники-держатели для камер GoPro. И еще походные стулья. Никаких нареканий к этим товарам нет, все работает отлично. Но вот остальное оборудование я предпочитаю покупать у известных фирм, не китайского производства. Пусть я переплачу за бренд, но буду пользоваться проверенными девайсами с именем.

Основатель фирмы путешествий со специалистами спец-служб мира Тимофей Юрьев хотя бы по роду профессии обязан выбирать только самую надежную технику. И вот его мнение:

– Большая часть современных передовых китайских телефонов, телевизоров и прочей техники в последние десять лет создавалось в Китае. Соответственно, все эти технологии, наработанные знания, супер-инженеры – все они сосредоточены там и именно там производится лучшее. Самые последние инновационные продукты находятся на сервисе AliBaba – пока еще не проверенные и не протестированные. И что делают бизнесмены? Они находят эти продукты, тестируют, дорабатывают, шлепают на них свой логотип и выпускают на мировой рынок.

"Сейчас инновации, в основном, выходят из Китая, а не США"

Сам Тимофей пользуется, в том числе, особым устройством-коммуникатором, которое помогает организовать сеанс видеосвязи сразу с несколькими людьми. Можно также отправлять на него файлы со своего телефона или с камеры.

– Я купил эту штуку от Newsky на AliBaba за 40 долларов и все работает, а в США то же самое можно купить только тысячи за две.

Дополнительный список

Публикация от @pdxmaddy

Опросив еще несколько путешественников, мы добавили в "потребительскую корзину туриста" пару бонусных гаджетов. Среди них – GPS-навигатор-"возвращалка", которая называется Mini GPS. С этим прибором можно смело отправляться в лес или устраивать забег по пересеченной местности. Во время путешествия не забывайте периодически "запоминать" гаджетом точки пути, чтобы потом по ним же вернуться домой (подсказывать направление будут стрелки, отображающиеся на дисплее). Модели бывают противоударные и с ночной подсветкой. Вес в неполные 50 граммов не обременит карман, а выносливый аккумулятор выдержит даже самое отважное путешествие. Также гаджет умеет замерять скорость передвижения владельца и может предсказать когда вы дойдете до дома.

Солнечная батарея – отличное подспорье в подоходных условиях. Они бывают американские – мощные, надежные и очень дорогие, а бывают и китайскими. Вот, например, образец, заслуживший сотни отличных отзывов. Да, заряжать гаджет этот девайс будет подольше своего американского коллеги, зато цена ниже примерно в десять раз, а конечный результат в обоих случаях одинаков.

И, наконец, водонепроницаемая селфи-палка. Сам по себе монопод – предмет простой. Но если вы планируете отдыхать у воды, отдайте предпочтение водонепроницаемым селфи-палкам. Они есть у американских Alaska Life и у китайских Vamson (последние в десять раз дешевле, но, судя по отзывам, со своей задачей справляются "на ура"). Водонепроницаемый корпус выдержит погружение на пару десятков метров, а по размерам подойдет большинству популярных экшен-камер. Силиконовая ручка обеспечивает удобный нескользящий захват. Единственный возможный минус – длина выдвигающейся части: кому-то заявленных 48 см может показаться недостаточным.

30 мая 2017, 18:07

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