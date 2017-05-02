Китайцы научились получать бензин из воздуха

Китайские химики создали прибор, способный превращать углекислый газ и водород в смесь, сходную с бензином. Новый катализатор работает на базе наночастиц железа.

Открытие ученых из Института химической физики в Даляне поможет человечеству бороться с потеплением, а также решит проблему исчерпания полезных ископаемых. Ведь сжигание топлива уже привело к выбросу гигантского количества углерода в атмосферу, что вызвало негативные изменения климата.

Катализатор не только способен преобразовывать углекислоту в углеводороды, составляющие основу бензина и других высокооктановых видов топлива, но и работать как минимум 1000 часов. Это позволяет использовать его в промышленных условиях, а не только экспериментальных, сообщает журнал Nature Communications.

Прибор состоит из двух компонентов – наночастиц из соединения оксида железа и натрия, а также цеолитов. Последние сегодня широко применяются в фильтрах для очистки воды.

Каждый компонент катализатора играет разную роль, а их комбинация позволяет добиться огромной эффективности и долговечности прибора. Отмечается, что 96% углекислоты преобразуется в аналог бензина и всего лишь 4% СО2 превращается в метан.

Используя в качестве источника энергии для прибора солнечные батареи, можно эффективно и дешево запасать солнечную энергию в виде привычного для всех топлива без вреда окружающей среде. Стоит отметить, что подобный катализатор ученые разных стран пробовали создать и ранее. Однако положительных результатов добиться не удавалось.