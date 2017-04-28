Создана модель машины времени

Ученые из США и Канады доказали, что существование машины времени вполне реально. Исследователи создали математическую модель, которая теоретически может перемещать людей в прошлое и будущее.

По мнению ученых, машина времени представляет собой "ящик" или "пузырь", внутри которого могут находиться пассажиры. Исследователи разработали модель машины времени, называемую TARDIS, сообщает ScienceAlert.

По мнению ученых, это устройство подобно пузырю Алькубьерре должно перемещаться по замкнутой кривой пространство-время, чтобы пассажиры постоянно испытывали ускорение. По мнению ученых, теоретически такая машина времени может существовать, однако как на практике искривить пространство и время, остается загадкой.

"Моя модель машины времени использует кривую пространство-время, чтобы свернуть течение времени в круг для пассажиров. Этот круг возвращает нас во времени в прошлое или будущее", – пояснил один из разработчиков, математик Бен Типпет.

Исследователи подчеркнули также, что внешние наблюдатели, то есть те, кто находятся вне машины времени, будут видеть две версии объектов внутри "пузыря" – события, развивающиеся последовательно во времени и события, текущие в обратном направлении.

Как поясняет издание, модель устройства по перемещению во времени ученые создали на основе теории относительности Эйнштейна. Он полагал, что во Вселенной существуют замкнутые кривые, которые находятся вне времени. Если двигаться вдоль этих кривых, то можно путешествовать в будущее и прошлое, а затем возвращаться в начальную точку.

