Ученые рассказали о встрече людей с инопланетянами

Ученые наконец-то объяснили, почему встреча людей с инопланетными существами невозможна. По мнению специалистов, от других цивилизаций человечество отделяет пространство и время.

Согласно первой гипотезе, люди до сих пор не вступили в контакт с инопланетянами из-за огромного расстояния, которое их отделяет друг от друга. Чтобы встретиться с землянами, жителям других планет необходимо преодолеть несколько миллионов световых лет, сообщает РИА ФАН.

Вторая причина, по которой человечество не может пообщаться с другими существами – это время. Как предполагают ученые, инопланетяне либо уже прекратили свое существование, либо они доберутся до Земли тогда, когда все живое на ней уже перестанет существовать.

Отметим, что несмотря на пессимистичные высказывания некоторых специалистов, по-прежнему существуют те ученые, которые все еще надеются на благополучный контакт с жителями других планет. Так, ранее руководитель проекта Breakthrough Starshot бывший глава Исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Пит Ворден заявил, что инопланетянам необходимо отправить сообщение.

По словам ученого, наиболее понятным сигналом было бы изображение. Однако отправить в космос его нужно с помощью радио или лазера таким образом, чтобы закодированный сигнал сохранился максимально четким и дошел до возможного адресата без искажений и помех.