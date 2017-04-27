Американским астронавтам нечего надеть

Американским астронавтам скоро не в чем будет выходить в открытый космос. Представитель NASA сообщил, что скафандры, которые сейчас используют астронавты, опасны для здоровья.

В докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина указано, что скафандры, имеющиеся в распоряжении астронавтов, представляют риск для их здоровья. Использоваться могут только 11 из 18 систем жизнеобеспечения в виде рюкзаков, поддерживающих работу астронавтов в открытом космосе, что вызывает сомнение в возможности их эксплуатации до завершения срока работы МКС. Скафандры были изготовлены 40 лет назад, а гарантийный срок их исправной работы составляет только 15 лет.

Представитель агентства сообщил также, что NASA испытывает сложности с обеспечением МКС нужным количеством скафандров до 2024 года, ситуация еще ухудшится в случае, если срок использования станции продлят до 2028 года.

Ранее стало известно, что на солнечных батареях американского сектора МКС появилась дыра. Разрыв в 15 сантиметров был обнаружен на одном из шарниров устройства.

Отверстие могло образоваться из-за столкновения орбитальной станции с космическим мусором, либо при проведении технических операций с панелью солнечной батареи.

Дыру обнаружили наблюдатели с Земли. Космонавтам и астронавтам, находящимся сейчас на МКС сообщили о поломке, они пытаются найти решение проблемы.

Человечество стоит на пороге открытия внеземной жизни, заявили в #NASA.

Поиск внеземной жизни стал приоритетом. pic.twitter.com/2k2trCX4B3 — Dmitry Kalinin (@ikadmy) 27 апреля 2017 г.

На фоне этих сообщений помощник директора NASA Томас Цурбухен, выступая на слушаниях в конгрессе, сообщил, что человечество стоит на пороге открытия внеземной жизни. "Мы находимся на грани одного из наиболее фундаментальных открытий в истории", – сказал Цурбухен.

Он напомнил, что благодаря зонду "Кассини" появились доказательства того, что в подледных океанах на спутнике Юпитера Европе и на спутнике Сатурна Энцеладе может содержаться водород.