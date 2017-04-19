Россияне готовятся к крупному звездопаду

В пресс-службе Московского планетария заявили о грядущем звездопаде, пик которого придется на 23 апреля. Речь идет о метеорном потоке. "Это звезды, которые падают в течение нескольких лет из созвездия Лиры", – цитирует НСН ведущего научного сотрудника Института астрономии РАН Александра Багрова.

Полюбоваться падением этих небесных тел смогут жители самых разных уголков России. "Видно их везде, на всей планете, где есть ночь. Для наблюдения достаточно простой поток – смотрите в небо и увидите. Поток сравнительно сильный, несколько метеоров в течение часа можно заметить. Если будет ясная погода – пожалуйста", – подчеркнул астроном.