В России изобрели многоразовый презерватив

Чтобы помочь сексопатологу вылечить пациента, московский ученый придумал контрацептив, оснащенный Wi-Fi. По мнению создателя гаджета, его изобретение позволит понять причину неудач на любовном фронте.

Первый в мире презерватив со встроенной мини-видеокамерой предназначен для борьбы с сексуальными расстройствами. Уникальное устройство изобретено по инициативе сексопатолога, консультировавшего семейную пару.

Разработчик прибора Петр Помозов рассказал о том, что его пациент страдал импотенцией. Супруга мужчины, в свою очередь, жаловалась на то, что не получает удовлетворения от интимной близости. Проведенное медицинское обследование не выявило никаких нарушений сексуального здоровья супругов, пишет газета "Московский комсомолец".

Чтобы обнаружить проблему, доктору нужно было самому увидеть, как проходит сексуальный контакт между пациентами. Тогда врач обратился к ученому, который разработал многоразовый презерватив, позволяющий снять течение полового акта "изнутри".

Мини-камера оснащена шестью крошечными диодами для освещения снимаемого участка. В онлайн-режиме камера передает на экран компьютера или телефона изображение полового акта. С помощью изобретения сексопатолог пришел к выводу, что проблема заключалась в слабости мышц пациентки.

Разработчик прибора рассказал о том, как устроено оригинальное изобретение. Подобно обычному презервативу, новый супер-контрацептив сделан из силикона, однако его толщина увеличена до полутора миллиметров. В кончик резинового изделия встроена беспроводная видеокамера, которая по размеру меньше пуговицы. Она заряжается дистанционно. Срок действия батареи рассчитан на 10−12 часов. "Умный презерватив" можно использовать многократно, не забывая промывать теплой водой после употребления.

По мнению ученых, воспользоваться необычным устройством могут не только специалисты-сексопатологи. Простые обыватели, интересующиеся сексуальной физиологией, благодаря гаджету могут провести в домашних условиях свой личный интимный эксперимент.

Сообщалось, что в Великобритании в скором времени в продажу поступят в продажу специальные "умные презервативы". Как писали Dni.Ru, новинка под названием i.Con Smart Condom представляет собой кольцо, которое надевается на мужской половой орган поверх презерватива. Гаджет сообщит владельцу о продолжительности его полового акта, скорости и силе фрикций, а также количестве калорий, затраченных на секс-утехи. Благодаря специальным датчикам смарт-устройство также будет предупреждать о наличии венерических заболеваний.