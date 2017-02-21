Программист из Перми создал терминатора

Пермский программист Александр Осипов напечатал на 3D-принтере робота-убийцу Т-800, известного по фильму "Терминатор". Свое достижение изобретатель запечатлел на видео, которое опубликовал на YouTube.

Идея создать робота пришла Осипову в голову еще 10 лет назад. В ходе разработки программисту пришлось три года потратить только на печать деталей. Чертеж терминатора изобретатель получил от компании Google.

Осипов рассказал, что его машина обладает полноценной системой ориентации в пространстве, имеет способность к самообучению и может вести диалог. В планах у программиста – создание рук для робота и расширение его базы знаний, передает ProPerm.