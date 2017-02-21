Программист из Перми создал терминатора
Идея создать робота пришла Осипову в голову еще 10 лет назад. В ходе разработки программисту пришлось три года потратить только на печать деталей. Чертеж терминатора изобретатель получил от компании Google.
Осипов рассказал, что его машина обладает полноценной системой ориентации в пространстве, имеет способность к самообучению и может вести диалог. В планах у программиста – создание рук для робота и расширение его базы знаний, передает ProPerm.
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