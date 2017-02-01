Назван срок падения Луны на Землю

Ученые определили время возможного столкновения Луны и Земли. Это произойдет после того, как замедлится вращение нашей планеты вокруг своей оси.

Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо в США полагает, что естественный спутник Земли может столкнуться с нашей планетой через 65 миллиардов лет. Однако такой сценарий возможен лишь в случае, если к этому времени связку "Земля – Луна" не поглотит Солнце, сообщает "Лента.ру".

Причиной того, что Земля и ее спутник столкнутся, станет замедление вращения нашей планеты вокруг своей оси, рассказал эксперт в беседе с колумнистом Forbes Брюсом Дормини. По разным оценкам это может случиться приблизительно через 50 миллиардов лет, когда два небесные тела войдут во взаимный спин-орбитальный резонанс.

К этому времени период вращения Луны вокруг своей оси равнялся бы 47 суткам. Для сравнения, сейчас спутник Земли совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 27 суток. При этом Луна всегда повернута одной стороной к нашей планете, которая вращается вокруг своей оси с периодом в сутки.

Сообщалось, что в настоящее время Луна удаляется от Земли со средней скоростью около четырех сантиметров в год. Приблизительно через шесть миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Меркурий и Венеру. По мнению большинства экспертов, этому же времени наша планета также будет уничтожена солнечным излучением.