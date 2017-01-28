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Самые громкие космические катастрофы

Фото: GLOBAL LOOK press\Ricardo Ferro
28 января 1986 года во время десятого полета шаттла "Челленджер" в США произошла трагедия, унесшая жизни семи астронавтов. Через 73 секунды после старта деталь корабля оторвалась и повредила топливный бак.
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"Челленджер" взорвался на глазах у очевидцев, среди которых были члены семей астронавтов. Гибель шаттла потрясла и ввергла в состояние шока специалистов и очевидцев.

Это была оглушительная, но не единственная неудача в попытке покорения просторов Вселенной жителями Земли. Освоение космического пространства дорого обошлось человечеству. Во время космических миссий случались и другие катастрофы с человеческими жертвами. Все они наносили колоссальный финансовый ущерб космическим державам.

Кроме того, некоторые космические трагедии происходили в прямом эфире, что делало их еще более реалистичными и печальными. Dni.Ru вспоминают самые драматические эпизоды космической одиссеи человечества.

"Челленджер"

28 января 1986 года был запланирован очередной старт многоразового транспортного космического корабля NASA. Правда, первоначальное время запуска перенесли на пару часов из-за незначительных технических неполадок.

Десятки репортеров прибыли на мыс Канаверал для освещения эффектного старта. Телевидение вело трансляцию с места запуска в прямом эфире. Несколько миллионов зрителей всего мира прильнули к телеэкранам, чтобы стать свидетелями очередного космического триумфа США.

Этот полет и впрямь должен был стать уникальным. На борту шаттла находилась первая в мире непрофессиональный астронавт, бывший учитель Криста МакОлифф, которая прошла конкурсный отбор по инициативе президента Рональда Рейгана. 

После старта поначалу все шло в штатном режиме. Однако внезапно одна из деталей "Челленджера" оторвалась и пробила топливный бак. На 73-й секунде, на высоте чуть более четырнадцати километров, на глазах миллионов телезрителей "Челленджер" взорвался. Все члены экипажа – Майкл Смит, Френсис Скоби, Роналд МакНэйр, Эллисон Онидзука, Криста МакОлифф, Грегори Джарвис,  Джудит Резник – погибли мгновенно.

"Аполлон-13" 

Это единственный пилотируемый корабль, направленный на Луну, в котором случилась довольно серьезная авария. 11 апреля 1970 года астронавты Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт, Фред Хейз осуществили успешный старт. Однако спустя трое суток на борту космического корабля взорвался баллон с кислородом. В результате работа на борту была парализована, а членам экипажа пришлось целую неделю бороться за свою жизнь. Им пришлось при полном отсутствии связи с Землей пережить длительное пребывание при холодной температуре в состоянии почти полной невесомости.

Через неделю после старта астронавтам наконец удалось благополучно приводниться. Все трое были были удостоены правительственной награды – "Медали свободы". Эта неудачная лунная миссия "Аполлона-13" легла в основу одноименного драматического фильма с Томом Хэнксом в главной роли.

"Колумбия" 

Последний полет некогда успешного американского шаттла "Колумбия" состоялся в период с 16 января по 1 февраля 2003 года. Америка ждала очередного, 28-го возвращения астронавтов на Землю. Однако 1 февраля, около девяти часов утра, за 16 минут до посадки случилось непредвиденное.

На душераздирающих видеокадрах запечатлен момент, когда шаттл "Колумбия" загорелся и развалился в воздухе на высоте около 63 километров при скорости 5,6 километров в секунду. Все семеро членов экипажа погибли.

Катастрофа произошла примерно в 500 милях от космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Съемка проводилась с вертолета AH-64 Apache.

Комиссия по расследованию пришла к выводу, что к причиной катастрофы стало разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла корабля. Это произошло из-за падения на него куска теплоизоляции кислородного бака при старте челнока. 

Столкновение спутников

10 февраля 2009 года над территорией Северной Сибири произошло первое в истории человечества столкновение искусственных спутников Земли. Принадлежащий Космическим войскам России "Космос-2251" весом в одну тонну и 600-килограммовый телекоммуникационный спутник "Iridium 33" столкнулись на высоте 790 км.

Столкновение на скорости 7470 м/с полностью разрушило оба спутника. Они разлетелись на 600 обломков, которые по сей день вращаются в околоземном пространстве.

"Союз-1" 

Военное и космическое противостояние Советского Союза и США заставляло обе космические державы соревноваться в достижениях. В 1967 году преимущество было на стороне американцев. В ответ СССР в спешке провел запуск пилотируемого космического корабля "Союз-1".

Во время посадки пострадали системы ориентации корабля и не сработала парашютная система. "Союз-1" столкнулся с землей и разбился. В результате погиб космонавт Владимир Комаров. 

"Аполлон-1" 

Старт корабля планировался на 21 февраля 1967 года. Однако за месяц до полета, 27 января, на борту "Аполлона-1" произошел пожар. Астронавты Эдвард Уайт, Вирджил Гриссом, Роджер Чаффи сгорели заживо всего за 14 секунд.

Однако экспертиза установила, что первоначально весь экипаж отравился продуктами сгорания. Непосредственной причиной катастрофы считается короткое замыкание в электропроводке.

"Союз-11" 

30 июня 1971 года совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля "Союз-11". В Центре управления полетами раздались радостные аплодисменты. Никто из сотрудников ЦУПа и не предполагал, что только что произошла самая крупная трагедия в истории советской космонавтики.

Прибывшая на место посадки поисковая группа передала шокирующее сообщение. Все члены экипажа –  космонавты Георгий Добровольский,  Владислав Волков и Виктор Пацаев –  оказались мертвы. Причиной смерти стала разгерметизация космического корабля при посадке. 

Катастрофа на космодроме "Плесецк" 

18 марта 1980 года произошла одна из самых страшных катастроф в истории космонавтики. При подготовке к старту ракеты-носителя Восток-2М, за 2 часа 15 минут до взлета, произошел мощный взрыв.

В непосредственной близости от ракеты находились 141 человек. 48 из них погибли, еще 40 доставлены в больницы с ожогами различной степени тяжести.

Катастрофа, приведшая к большому количеству жертв, была вызвана применением каталитически активных материалов при изготовлении фильтров перекиси водорода. Госкомиссия, работавшая на месте трагедии, признала виновными погибших. Уголовное дело не возбуждалось.

"Катастрофа Неделина" на Байконуре 

24 октября 1960 года считается черным днем советской космонавтики. В этот день на космодроме Байконур сгорели заживо 126 человек. Катастрофа с огромным количеством человеческих жертв произошла за полчаса до официального старта межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 из-за несанкционированного запуска двигателя второй ступени. 

Разрушение баков и возгорание ракетного топлива привели к мощному пожару, жертвами которого стала, в том числе, команда конструкторов. Среди погибших был и главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Многие выжившие получили страшные ожоги, их сразу же отправляли в госпитали. Спасательные и поисковые операции велись в течении трех дней. Опознать трупы было нелегко –  погибшие были обезображены до неузнаваемости. Так, на месте гибели Неделина обнаружили только оплавленную звезду Героя Советского Союза, остановившиеся в момент взрыва часы и маршальский погон.

Главными причинами катастрофы были названы грубые нарушение правил техники безопасности при подготовке к старту. Создатели ракеты стремились приурочить пуск ракеты ко дню Великой Октябрьской социалистической революции. Из-за спешки ракета оказалась совершенно не подготовленной к полету, что и привело к взрыву.

Примечательно, что информация о трагедии на Байконуре держалась в строжайшей тайне. Первые упоминания об этой катастрофе появились в СМИ спустя почти 30 лет – в 1989 году.

Автор: Виталий Петров28 января 2017, 13:23

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