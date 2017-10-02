Из черной дыры космоса вырвался загадочный объект

Специалисты NASA зафиксировали странное явление во Вселенной. Из черной дыры вопреки всем законам физики вырвался загадочный объект, обладающий огромной энергией.

Загадочное нечто появилось прямо из центра пространства, которое может быть сопоставлено с черной дырой, передает телеканал "360". При этом загадочный объект противоречит всем законам физики.

Ранее считалось, что черная дыра обладает мощной энергией, поглощающей все объекты, находящиеся вблизи. Даже кванты самого цвета не могли покинуть ее пространство.

Согласно данным NASA, предположительные размеры объекта колоссальны. Кроме того, неизвестное небесное тело обладает мощнейшей энергией – большей, чем скорость света.

По информации специалистов, черная дыра, из которой появился объект, находится на расстоянии пяти световых лет от Земли. Это значит, что загадочное небесное тело давно существует во Вселенной, и человечеству крупно повезло его обнаружить.