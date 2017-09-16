Таинственный "Глаз Сахары" сняли из космоса

Космонавт Сергей Рязанский сделал фотографию таинственного объекта на Африканском континенте – Глаза Сахары. Снимок появился на официальной странице Роскосмоса в Instagram.

Глаз Сахары или структура Ришат – уникальное геологическое образование, находящееся в западно-центральной части Мавритании. Примечательно, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, что это такое. Версии о том, что речь идет о месте падения метеорита или кратере древнего вулкана были опровергнуты.

Сейчас считается, что Глаз Сахары мог возникнуть естественным путем в ходе эрозии. Диаметр объекта – около 50 километров. Он заметен даже из космоса, что и продемонстрировал космонавт Сергей Рязанский, пролетавший на борту МКС над Сахарой с камерой наготове.

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) Сен 14 2017 в 11:14 PDT

На снимке видно слегка присыпанное песком геологическое образование правильной формы небесно-голубого цвета. На снимке отчетливо видны концентрические кольца горных пород, из которых Глаз Сахары и состоит. Ученые считают, что подобная структура приоткрывает завесу тайны над возникновением объекта.

По мнению специалистов, когда-то горные породы на месте структуры Ришат залегали в форме купола, однако под воздействием эрозии они постепенно "срезались", пока не остались лишь борозды концентрических колец.При этом возраст горных пород, из которых состоит Глаз Сахары, колеблется от 2,5 миллиарда лет (в центре) до 480 миллионов лет (по краям). Каким бы ни было происхождение Глаза Сахары, он представляет собой настоящее чудо природы, оценить всю красоту которого можно даже с высоты околоземной орбиты.