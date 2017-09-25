На МКС начнут выращивать человеческие органы

Российские биологи заявили о том, что намерены запустить на Международной космической станции печать живых человеческих тканей и органов. Полученные материалы будут использованы для лечения космонавтов.

Представители ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщили о том, что на МКС планируется испытать новый 3D-биопринтер с магнитной ловушкой. Аппарат позволит воспроизвести в трехмерном пространстве человеческие органы и ткани в условиях невесомости, передает РИА ФАН.

Специалисты уверены, что в космосе биопринтер будет более точно повторять ход роста живой материи. Полученные в результате ткани ученые планируют использовать для лечения космонавтов.

Новый тип биопринтеров, представленный 3D Bioprinting Solutions, – магнитный. Аппарат использует сфероиды – биочернила, созданные из стволовых клеток. Таким образом создается магнитная ловушка, в которой сфероиды сами собираются в ткань.



Напомним, в мае 2017 года ученые доказали, что пребывание на МКС – не помеха продолжению рода. Японские исследователи смогли вырастить мышат, зачатых с помощью биологического материала, который на протяжении года находился на станции. Из этого они сделали вывод, что размножение в космосе теоретически возможно.