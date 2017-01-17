На свет появился первый ребенок от трех родителей

На Украине родился первый в мире ребенок от трех родителей. Малыш был зачат с использованием технологии переноса оплодотворенного ядра яйцеклетки в донорскую.

В отличие от ребенка, появившегося на свет от трех родителей в Мексике осенью 2016 года, украинский малыш родился благодаря другой технологии. В Мексике ядро яйцеклетки матери перенесли в яйцеклетку женщины-донора, оплодотворили ее и вернули эмбрион в материнский организм.

О том, в чем уникальность украинского случая, и почему он является первым в мире, рассказал кандидат медицинских наук, директор клиники репродуктивной медицины "Надежда" Валерий Зукин.

Он объяснил, в чем принципиальная разница технологий. "В начале января родился наш ребенок… девочка, выписка ребенка из роддома прошла несколько дней назад. В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там были еще не оплодотворенные яйцеклетки", – цитирует Зукина сайт "Комсомольская правда".

Специалист пояснил, что после оплодотворения в материнской яйцеклетке образовались два ядра, которые изъяли и поместили в лишенную ядра яйцеклетку донора. После этого клетку вернули в материнский организм. В результате беременность протекала нормально, и ребенок родился здоровым.

Технология рождения детей с использованием генов трех родителей была разработана учеными Ньюкаслского университета Великобритании. В декабре 2016 года метод одобрило управление по оплодотворению человека и эмбриологии Великобритании, и теперь эта процедура будет доступна для населения.