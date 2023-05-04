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Четверг 4 мая

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"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди

"Чужие подъезды": Близкие люди – чужие люди
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"Чужие подъезды". Д. Рубина. Московский Новый драматический театр. Режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев. Художник-постановщик Маргарита Демьянова. Текст Анна Иванова.

Повесть, которая легла в основу спектакля, при всем уважении к знаменитому автору – произведение скорее проходное, его и поклонники Дины Ильиничны не считают "знаковым". Атмосферная зарисовка, каких в свое время публиковалось много в толстых журналах. Простой сюжет (двое любят, потом расстаются), легкий и приятный язык, понятные персонажи, знакомые по общему советскому быту детали вроде вечно сломанной стиральной машинки… Разведенные родители, беззаветно любящая бабушка героя, успешный друг-карьерист, утраченные иллюзии – все узнаваемо и предсказуемо. Как же так вышло, что на сцене сегодняшнего московского театра, в исполнении молодых артистов (кое-кто из них не застал ни советских реалий, ни даже перестроечных) подобный материал превратился в яркий, актуальный спектакль, без набивших оскомину ретро-реверансов и ностальгических придыханий?

Фото: Екатерина Кулешова

"Чужие подъезды" в МНДТ звучат современно без нарочитого осовременивания. Здесь нет смартфонов, герои одеты по моде 1970-х, а в диалогах отсутствует сленг, летучим вирусом подхваченный из интернета. Но зато есть внятная режиссура, которая обходится без внешних приемов и трюков, часто призванных “приблизить” историю к современности – а на самом деле упрощающих ее до примитива. Точнее, прием здесь как раз есть (в действие введена линия уличного музыканта, комментирующего происходящее через зонги), однако нужен он не для адаптации текста к зрительскому восприятию, напротив – для отстранения, введения дополнительного ракурса, нового драматического слоя. Не случайно роль Музыканта отдана Дмитрию Светусу, актеру труппы, а не профессионалу-вокалисту.

Фото: Екатерина Кулешова

Все то, о чем сейчас идут бурные дискуссии – инфантилизм взрослых детей и гиперопека родителей, нарушение личных границ, токсичность в отношениях, – нашло отражение в "Чужих подъездах" МНДТ. Актуальную проблематику режиссер разглядел в тексте, акцентировал, проработал с артистами так, что она читается явственно, но не в лоб. Борис Шильманский (Илья) играет хорошего парня, который привык ни за что не отвечать и ничем "не заморачиваться", и таких вокруг – тысячи; в детстве способных, но легкомысленных, которым до поры до времени все "по приколу". Екатерина Демакова (Наташа) – типичная "серьезная девушка", каким обычно симпатизирует старшее поколение. Глубоко драматичны роли родителей – Ирина Мануйлова и Сергей Моисеев играют целую гамму чувств, их персонажи то раздражают, то вызывают искреннее сочувствие. Вообще, здесь всех немного жаль, даже красивого и успешного Егора (Алексей Красовский), с его самодовольной улыбкой и модными цветными носочками. Но путь взросления не бывает легким.

Ближайшие спектакли: 7 мая, 17 июня

4 мая 2023, 10:40
Фото: Екатерина Кулешова

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