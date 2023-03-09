"Большая любовь": театральное шоу с участием Абдразакова и звезд Большого театра вызвало резонанс

11 марта в подмосковном Одинцове готовятся показать грандиозное театральное шоу под названием "Большая любовь". Как сообщает телеканал "360", зрителей приглашают на концертную площадку Live Арена, начало в 19 часов.
В постановке задействованы именитые звезды Большого театра и заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Публику ожидает завораживающий оперный вокал в сочетании с балетом и классической музыкой. Мероприятие вызвало резонанс и в узких кругах считается главным культурным событием весны.