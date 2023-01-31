Театр вместо тысячи психологов.

В репертуаре Башкирского театра драмы почетное место с 2010 года занимает постановка "Необычная история в обычной деревне". И хотя частые гости культурного учреждения уже выучили пьесу на зубок, а туристы в Уфе увиливают от посещения спектакля на незнакомом языке, зал всегда полон. Публика не остается равнодушной с первых минут лирической комедии до финального поклона.

Классический театр начинается с вешалки, ну а здесь — с а?малы. Уже в гардеробе приходит возможность приобщиться к национальной среде Башкортостана и выучить несколько незнакомых слов.

Настоящее везение — попасть в фойе театра, где живая музыка играет еще до начала спектакля. В предвкушении заявленной постановки можно услышать шедевры классики и современные композиции.

Ну а затем пора приобрести печатный путеводитель по спектаклю — театральную программку. Для тех, кто не владеет башкирским языком и решил отказаться от синхронного перевода, это вещь незаменима. Иначе, разгадывая сюжет "Необычной истории в обычной деревне", придется полагаться на интуицию.

"Хыялый", то есть мечтатель — так звучит название пьесы театра в оригинале. Речь идет о главном герое: деревенский старик Гиззат влюбляется в молодую девушку Йондоз, которая внезапно поселяется рядом. Это обстоятельство осложняется тем, что Гиззат женат на старушке Шарифе и одержим безумной мечтой, которую обесценивают все вокруг.

Как только занавес открывается, и без слов становится понятно, что Шарифа пилит Гиззата и отравляет его жизнь вечными придирками. Ломающая супругу крылья женщина — хуже горькой редьки, а первая встречная веселая и заботливая особа становится как глоток свежего воздуха в удушливой газовой камере.

Такая вот "Необычная история в обычной деревне" с неотъемлемой долей житейского юмора показывает вполне себе обычную историю едва ли не каждой российской семьи. Башкирский театр драмы как бы намекает на причину массовых разводов в обществе. В игровой форме зрителей учат верить в мечты, окружать близких любовью, отделяя зерна от плевел.



