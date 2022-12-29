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Театр
Разврат в кругах интеллигенции: пьеса о романе Герцена с женой Огарева

Разврат в кругах интеллигенции: пьеса о романе Герцена с женой Огарева

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Дмитрий Астрахан рассказал подробности нового спектакля.
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Новый художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Дмитрий Хананович Астрахан дал интервью известному ютуб-каналу. Вместе с ведущим Давидом Виннер режиссер обсудил что такое хорошее кино, каким должен быть демократический театр и какие премьеры ждать зрителям в 2023 году.

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Одной из самый интересных постановок обещает стать пьеса об отношениях Александра Герцена с женой своего коллеги и сооснователя журнала "Колокол" Николая Огарева. Середина XIX века, моральные устои главенствуют в обществе. Ни одно событие не может подорвать репутацию молодых демократов. Но личная жизнь сложилась иначе — Герцен нашел счастье с замужней женщиной. При этом, сам Огарев знал об этой связи. Его отношения с женой уже были завершены. К сожалению, развод был бы отвергнут обществом.

"Иначе всех левых диссидентов обвинили бы в разврате. Они бы спровоцировали саму идею. Чтобы не дать повод для скандала, они скрывали. Там целая история, по сути драматическая", — описывает непростую ситуацию в кругах интеллигенции Дмитрий Хананович.

Режиссер пока не назвал дату премьеры спектакля, но зрители в комментариях уже с нетерпением ждут нового театрального сезона "Школы современной пьесы".

Александр Герцен. Фото: Russian Look/ globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 06:06 Источник: YouTube канал "Историс - Откройте, Давид" ✓ Надежный источник
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