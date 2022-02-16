МОК отказался засчитывать результаты попавшей в допинг-скандал Валиевой

Российская фигуристка – безусловно, главный претендент на Олимпийское золото в Пекине. Однако путь к заветной медали оказался тернистым: после положительного допинг-теста Валиеву отстранили от соревнований, однако ей удалось опротестовала решение.
Два дня назад CAS озвучил свое решение: Камиле позволили выступить в личном турнире Игр в Пекине. Накануне фигуристки уже откатали короткую программу, причем попавшая в допинг-скандал Валиева показала лучший результат – 82,16 балла. Однако сегодня стало известно, что Международного олимпийского комитета отказался засчитывать итоги прошедшего турнира.
"Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звёздочкой", – прокомментировал решение директор по коммуникациям МОК, добавив, что проба "Б" спортсменки пока не вскрыта.
Причем в комитете предполагают, что то же самое ждет фигуристку и в командном турнире. Кроме того, фигуристке из России позволят принять участие в показательных выступлениях в том случае, если она окажется в тройке лучших.
Директор по коммуникациям МОК также добавил, что делать какие-либо выводы по делу о положительной допинг-пробе фигуристки неуместно до тех пор, пока Спортивный арбитражный суд не завершит расследование.
Напомним, "Дни.ру" рассказывали о том, как прошла тренировка короткой программы Валиевой. Судя по всему, тревожные новости о допинг-скандале отразились на эмоциональном самочувствии девушки. Во время тренировки она рухнула на лед. К счастью, во время выступления падения не было – спортсменке удалось показать отличный результат.