Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию

Сейчас соревнования снова проходят в Японии. Обстановка в Китакюсю сейчас крайне напряженная, ведь там собрались лучшие из лучших. Так, появилась информация, что отечественная звезда набрала 27,750 балла. На второй позиции оказалась гимнастка из Беларуси, а на третьей – спортсменка из Италии. Арина Аверина заняла шестое место на соревнованиях.
Позднее выяснилось, что Дина Аверина на этом не остановилась и победила в упражнениях с мячом. Она взяла 15-е золото чемпионатов мира по художественной гимнастике. На соревнованиях обе сестры выступают под руководством нового тренера. Юлия Барсукова и сама стала Олимпийской чемпионкой в 2000 году. Ранее обе спортсменки тренировались у ее коллеги.
Сейчас девочкам по 23 года. Публика приходит в восторг каждый раз, когда видит талантливых спортсменок. На Олимпиаде Дине Авериной пришлось крайне нелегко. Тогда первое место судьи отдали спортсменке, которая во время выступления уронила предмет. Многие отметили, что страну якобы засудили. Это мнение поддержала и легендарная Ирина Усманова-Винер.
Крайне возмутилась и Алина Кабаева, которая даже прервала молчание. Запись ее сообщения включили в одном из шоу, посвященных ситуации. Она поддержала юную коллегу и уточнила, что произошедшее считает несправедливым.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?