Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева активно ведет свой "Инстаграм" и часто отвечает на интересующие вопросы от подписчиков.
На этот раз ее спросили, как она переносит напористость некоторых фанатов, которые просят дать автограф или сфотографироваться. Туктамышева ответила, что относится к этому вполне нормально на выступлениях, однако иногда бывают шокирующие инциденты. В частности речь идет о людях, которые нарушают ее личные границы в обычной жизни.
Помимо этого Елизавету Туктамышеву спросили, как ей удается успешно выступать в критические дни. Ведь не секрет, что в такие периоды женский организм находится не в ресурсе, и требуется отдых.
Туктамышева охотно ответила на столь интимный вопрос. Она заявила, что считает тему очень важной.
"Частый вопрос, и об этом почему-то мало говорят. Это важная и абсолютно нормальная тема. Бывает трудно, в зависимости от дня цикла. Но чаще всего справляюсь, так как мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни. Ничего специально не пью", – написала Туктамышева.
Напомним, на днях 25-летняя Елизавета Туктамышева успешно выступила на турнире в Финляндии и набрала суммарно 233,30 балла. Фигуристка заняла почетное второе место.
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