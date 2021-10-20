Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает

Елизавета Туктамышева является одной из самых красивых и популярных фигуристок российского спорта. Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года и чемпионка командного чемпионата мира 2021 года часто общается с поклонниками в соцсетях и делится происходящим в жизни.
На днях она решила ответить на вопросы подписчиков. Одной из тем беседы стали личные границы. Туктамышеву спросили, как она относится к фанатам, которые хотят с ней сфотографироваться на улице. Фигуристка подчеркнула, что бывают разные случаи.
Чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года отметила, что бывали случаи, когда люди внезапно врывались в личное пространство, причем это происходило в обычной жизни. К таким приставаниям Туктамышева относится негативно.
"Это обескураживает", – написала она.
Также Туктамышева поделилась с поклонниками, отвечая на вопросы, что особенно тяжело ей приходится выступать в дни менструации.
Напомним, 24-летняя Елизавета Туктамышева тренируется в команде Алексея Мишина. Фигуристка славится своей раскованностью и энергией на льду. Многие отмечают, что спортсменка не стесняется показать свою сексуальность на выступлениях.
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