Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает

Елизавета Туктамышева пообщалась с поклонниками и сделала откровенное признание.

Елизавета Туктамышева является одной из самых красивых и популярных фигуристок российского спорта. Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года и чемпионка командного чемпионата мира 2021 года часто общается с поклонниками в соцсетях и делится происходящим в жизни.

На днях она решила ответить на вопросы подписчиков. Одной из тем беседы стали личные границы. Туктамышеву спросили, как она относится к фанатам, которые хотят с ней сфотографироваться на улице. Фигуристка подчеркнула, что бывают разные случаи.

Чемпионка I зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года отметила, что бывали случаи, когда люди внезапно врывались в личное пространство, причем это происходило в обычной жизни. К таким приставаниям Туктамышева относится негативно.

"Это обескураживает", – написала она.

Также Туктамышева поделилась с поклонниками, отвечая на вопросы, что особенно тяжело ей приходится выступать в дни менструации.

Напомним, 24-летняя Елизавета Туктамышева тренируется в команде Алексея Мишина. Фигуристка славится своей раскованностью и энергией на льду. Многие отмечают, что спортсменка не стесняется показать свою сексуальность на выступлениях.