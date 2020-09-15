Жажда скорости на смоленщине

В прошедший уикенд состоялся 5-й этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Он проходил на автодроме "Смоленское кольцо" под Дорогобужем. И уже во второй раз в этом сезоне, который в этом году из-за коронавируса получился сжатым почти вдвое.



Первый этап провели только в июле вместо традиционного старта в апреле. К тому же, гонки проходили без зрителей по причине все тех же пандемийных ограничений. Основные заезды показывал спортивный канал Матч-TV, а прямая трансляция шла на официальном YouTube-канале РСКГ.

По Формуле

."Смоленское кольцо" открыли десять лет назад, а в ее проектировании принимал участие "культовый архитектор Формулы-1" Герман Тильке. По-своему уникальная гоночная трасса расположена в 120 км от древнего Смоленска. Как и сам древний город, расположенный на семи холмах, трасса длиною в три с лишним километра насыщена подъемами и спусками. Перепады по высоте достигают десяти метров. И в этом ее главная отличительная особенность. Что интересно, в этой трассе собраны все характерные составляющие: быстрая змейка, медленная змейка, острые повороты и даже двойной поворот. Всего 13 поворотов, из которых 8 левых и 5 правых. Максимальная расчетная скорость для автомобилей серии DTM составляет 241 км/ч

Гонка проводилась в пяти основных классах: Туринг, Супер-Продакшн, Туринг-Лайт, Национальный и Юниор. Всего в ней приняло участие 80 пилотов из десяти регионов страны.

Мал золотник, да дорог

На фоне команд, выступающих под крылом таких нефтяных монстров как Rosneft и Lukoil, отлично себя показала небольшая профессиональная команда B-Tuning Pro Racing Team (http://b-tuning.ru). Это одна из старейших команд в российских кольцевых гонках, начавшая свою историю с 1998 года. Ее основатель и бессменный руководитель Андрей Севастьянов сам неоднократно побеждал на различных этапах первенства. Только в гонках российского кольца на этой трассе он одержал семь побед. А помимо этого становился быстрейшим и на этапах чемпионата Белоруссии, и в тайм-атаке.

Свою карьеру автогонщика Андрей начал 33 года назад, когда в десятилетнем возрасте пришел в секцию картинга. После получения специальности автомеханика он пришел в гоночную команду Автокомбината №1 Москвы. Сначала в качестве механика, затем и гонщика в классе Формула-1300. Позже Андрей начал выступать в авторалли, принимал участие в последнем "Дакаре". Его возвращение в "Российское кольцо" состоялось в 2003 году. С тех пор Андрей постоянный участник кольцевых гонок в классе туринг-лайт.

Команда B-Tuning была представлена в Дорогобуже пятью пилотами. Кроме Андрея Севастьянова, в классе туринг-лайт за команду выступила Татьяна Елисеева, недавно снова пришедшая в кольцевые гонки. Она уже выступала в РСКГ в 2014 году, но наибольших успехов за свою карьеру добилась в ралли-кроссе. В ее активе – "бронза" чемпионата Северной Европы, а также призовые места на отдельных этапах чемпионата России. Более молодые гонщики Егор Ганин, Александр Буйлов и Кирилл Захаров гонялись среди юниоров.

После первого заезда Андрей Севастьянов поделился своими впечатлениями от гонки: "По ходу первых кругов осмысленно уступил пару мест, прекрасно понимая, что если будет толчея, то мы побьем свои автомобили и не только испортим первый заезд, но и не успеем подготовиться ко второму. После этого стал методично обгонять соперников и завершил заезд на третьей строчке. При этом удалось трижды улучшить свое время, показав в итоге лучшее время круга в гонке. Заездом доволен, как и своим результатом, работой команды и подготовкой техники. Смоленское кольцо – очень любимая и хорошо знакомая нам трасса, мы очень комфортно чувствуем себя на ней. Очень рад подняться на подиум".

В итоге на 5-м этапе команда B-Tuning завоевала три кубка – за третье место в классе Туринг-Лайт у Андрея Севастьянова и за второе и третье место в двух гонках в классе S-1600 Юниор у Егора Ганина.

Побеждаем сами и учим других

Как же удается лидеру команды Андрею Севастьянову побеждать самому и одновременно поддерживать всю команду и технику? Ведь только сама подготовка одного автомобиля класса туринг-лайт стоит немалых денег. А в команде пять гонщиков и соответственно столько же автомобилей.

Маленький секрет заключается в том, что занимаясь автогонками, Андрей открыл свою автомастерскую, которая собственными силами могла готовить и обслуживать спорткары. Это произошло пятнадцать лет назад, когда еще не было автодромов, не было профессиональных команд, и не было таких возможностей, как сейчас, но не было и такой сильной конкуренции.

Сейчас команда B-Tuning занимается профессиональной подготовкой гоночной техники, и не только своей, для участия в различных видах автоспорта, в первую очередь в кольцевых гонках, оказывает инженерное и техническое сопровождение автомобилей, проводит профессиональную подготовку пилотов. На протяжении многих лет, коллектив является одним из ведущих в Российской серии кольцевых гонок по представительности в разных классах.

Кроме того, команда занимается подготовкой начинающих спортсменов и предоставляет спорткары для выступлений на соревнованиях, обеспечивая полную техническую поддержку.

"То как мы внешне выглядим – это те деньги, которые мы заработали без участия какого-либо крупного спонсора в нашем проекте. У нас его просто нет, и в этом наша сила. У нас нельзя вырвать основной бюджет, как у команд с титульными партнерами, он у нас формируется из нескольких частей: деньги, которые мы зарабатываем самостоятельно, деньги от небольших спонсоров, прибыль от ремонта гражданских автомобилей, продажа моторных масел и комплектующих", – говорит Андрей Севастьянов.

Получается, что и в таком затратном техническом виде спорта как кольцевые автогонки можно существовать на самообеспечении и побеждать при этом.

Следующий этап пройдет на нижегородском кольце 19-20 сентября и уже со зрителями на трибунах.