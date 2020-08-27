"Мотивирует верить в мечту": владелец ФК "Торпедо" Роман Авдеев поддержал фильм о легендарном футболисте

Вскоре в российском прокате появится биографический фильм "Стрельцов", который расскажет о жизни одного из самых выдающихся игроков в истории российского футбола. Лента повествует о самом тяжелом моменте в жизни Эдуарда Стрельцова, который смог вернуться на поле после долгих лет заключения.

Съемками картины руководил Илья Учитель – сын знаменитого российского режиссера Алексея Учителя. А главную роль исполнил Александр Петров, хорошо известный россиянам благодаря множеству кинематографических хитов, в числе которых – "Лёд", "Притяжение" и трилогия "Гоголь".

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Фильм "Стрельцов" должен был появиться в прокате еще весной, но его выходу на экраны помешала пандемия коронавируса COVID-19. В результате премьера картины была перенесена на осень.

Лента расскажет зрителям о легендарном нападающем футбольного клуба "Торпедо" Эдуарде Стрельцове, который считался одним из лучших игроков в истории СССР и одним из первых отточил мастерство отдавать пас пяткой. Сюжет будет разворачиваться вокруг переломного момента его жизни, когда за два дня до поездки на чемпионат мира по футболу 1958 в Швеции Эдуард был арестован по обвинению в изнасиловании 20-летней девушки. Вопреки отсутствию прямых доказательств Стрельцов был приговорен к 12 годам тюрьмы. Ему удалось освободиться через пять лет, но пришлось пройти тяжелые испытания и преодолеть себя, чтобы вернуться в футбол.

Важно отметить, что съемки картины проходили при поддержке Романа Авдеева – владельца московского футбольного клуба "Торпедо", за который выступал знаменитый форвард. Бизнесмен и меценат предоставил авторам для съемок фильма знаменитый стадион команды на Восточной улице в Москве, который ныне носит имя Эдуарда Стрельцова. В настоящее время арена проходит кардинальную модернизацию по проекту французских архитекторов, после которой игроки будут выступать на современном поле, отвечающем всем высоким стандартам Международной федерации футбола (FIFA).

Авдеев похвалил фильм "Стрельцов", подчеркнув, что в нем раскрывается сильный и волевой характер спортсмена, который, однажды упав, смог снова подняться и достигнуть еще больших высот. Предприниматель обратил внимание, что его пример может вдохновить многих детей на занятия спортом.

"Пусть картина мотивирует больше детей приходить в футбол, заниматься спортом, верить в свою мечту и никогда не сдаваться, даже если на пути возникают большие трудности", – сказал Роман Авдеев.