Официально: Месси разрывает контракт с "Барселоной"

Культовый футболист Лионель Месси намерен уйти из "Барселоны". Эта информация была в статусе слухов, теперь появилось подтверждение данных.

По данным "Царьграда", футболист принял ответственное решение после того, как "Барселона" проиграла "Баварии" с разгромным счетом. Эксперты полагают, что у Мессии могут возникнуть трудности с расторжением контракта: по условиям договора, он мог покинуть клуб не позднее мая текущего года. Этот пункт может быть признан судом недействительным, так как пандемия коронавируса повлияла на даты проведения спортивных мероприятий.