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Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Вячеслав Малафеев. Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/www.globallookpress.com
В Петербурге продолжается суд над дочерью экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева. Ее отправили на психиатрическую экспертизу.
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"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.б. ч.3 ст. 228.1 УК РФ", – сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале. По статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.

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У Вячеслава Малафеева нашли подпольное казино

В своих соцсетях Ксения рассказала о проблемах с лишним весом. Девушка заявила, что больна булимией – постоянным чувством голода. Психическое заболевание появилось у Ксении на фоне серьезного похудения в прошлом году, которое привело к анорексии и закончилось нервным срывом.

"Я не могу носить одежду, потому что мне противно смотреть на себя. Я так хочу, чтобы это закончилось", – написала Малафеева. Девушка не может привести вес в норму и ненавидит себя за это.

Напомним, что Ксения родилась в первом браке футболиста. Ее мама трагически погибла в ДТП в 2011 году. В 2012 году Малафеев женился второй раз на Екатерине Комяковой. У Ксении были натянутые отношения с мачехой.

Ксения была задержана в марте. При попытке продать несколько таблеток экстази она нарвалась на полицейских. На такой шаг девушка пошла потому, что хотела стать независимой от родителей и жить отдельно.

Автор: 3 июля 2020, 15:50 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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