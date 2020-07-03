Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес
постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой для проведения судебно-психиатрической
экспертизы. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
п.б. ч.3 ст. 228.1 УК РФ", – сообщает объединенная пресс-служба судов
Петербурга в своем телеграм-канале. По статье о незаконном производстве, сбыте
и пересылке наркотических средств Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
В своих соцсетях Ксения рассказала о проблемах с лишним весом. Девушка заявила, что больна булимией – постоянным чувством голода. Психическое заболевание появилось у Ксении на фоне серьезного похудения в прошлом году, которое привело к анорексии и закончилось нервным срывом.
"Я не могу носить одежду, потому что мне противно смотреть на себя. Я так хочу, чтобы это закончилось", – написала Малафеева. Девушка не может привести вес в норму и ненавидит себя за это.
Напомним, что Ксения родилась в первом браке футболиста. Ее мама трагически погибла в ДТП в 2011 году. В 2012 году Малафеев женился второй раз на Екатерине Комяковой. У Ксении были натянутые отношения с мачехой.
Ксения была задержана в марте. При попытке продать несколько таблеток экстази она нарвалась на полицейских. На такой шаг девушка пошла потому, что хотела стать независимой от родителей и жить отдельно.
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