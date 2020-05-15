Объявлено о возобновлении чемпионата России по футболу

Объявлено о возобновлении сезона Российской футбольной премьер-лиги. Приуроченные к событию мероприятия стартуют 21 июня.
Стоит отметить, что все матчи будут проходить без зрителей. Такое решение принято ради безопасности граждан в связи с пандемией коронавируса в России, пишет RT.
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