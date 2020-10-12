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Спорт

"Это конец всему": легендарная фигуристка лежала на льду с проломленным черепом

Елена Бережная. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елене Бережной 11 октября исполнилось 43. Сейчас она успешно занимается тренерской деятельностью и воспитывает двоих детей. Однако жизнь женщины не всегда была гладкой. Ее судьба наполнена драмами и страшными событиями. Частично ее историю экранизировали в фильме "Чемпионы".
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Елена Бережная занимается фигурным катанием с трех лет. В 1991 году 14-летнюю девушку, только прибывшую в ЦСКА из Невинномысска, познакомили с 19-летним Олегом Шляховым. К этому моменту рижский фигурист только расстался с очередной партнершей. До Бережной он пробовал тренироваться с семью партнершами, но все не складывалось. Тогда это почему-то никого не насторожило.

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Тренер Владимир Захаров искал для своей подопечной партнера и тогда ей предложили Шляхова. Мужчина оказался обладателем очень скверного характера. Он постоянно оскорблял и даже бил на тренировках Бережную на глазах у всех. Однако она почему-то не уходила от него, пишет Starhit.

Во время одного из катаний Шляхов нанес фигуристке страшную травму коньком по голове. У девушки был проломлен череп. Когда она упала, то не могла подняться и даже пошевелиться. Оказалось, что у нее был поврежден мозг, речевой центр. Тогда фигуристка думала, что умирает.

Спортсменка лежала на льду, и в голове проносилось: "Это конец всему". Она заново училась ходить и говорить и только чудом не стала инвалидом. Мама приехала к ней в больницу в Ригу, стала разучивать детские стишки и понемногу возвращать дочь к жизни. Помогал восстанавливаться и Антон Сихарулидзе. Он очень сожалел, что не уговорил тогда любимую подругу уйти от тирана, рассказывал он в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Антон поддерживал Елену во всем. Позже пара не только стала крепко дружить, но и вышла на лед вместе. Бережной удалось вновь завоевать триумф. В ее жизни снова были победы – серебро в Нагано в 1998-м и в Ванкувере в 2001-м, золото на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда все поклонники думали, что Елена выйдет замуж за Антона, однако они так и остались всего лишь приятелями. Она пошла под венец с другим, но потом все-таки рассталась и с ним. От того брака у Елены родились дети Тристан и София.

11 октября Елене Бережной исполнилось 43 года. Сейчас она является тренером. Она руководит Санкт-Петербургским детским ледовым театром. Антон Сихарулидзе так и остается верным другом своей давней приятельницы.

Автор: 12 октября 2020, 16:56 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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