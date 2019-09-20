"Краснодар" погнал в шею вышедшего на свободу Мамаева

Футбольный клуб "Краснодар" сообщил о прекращении сотрудничества со спортсменом Павлом Мамаевым. Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В пресс-службе клуба уточнили, что не будут давать никаких комментариев по этому вопросу. "Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся", – говорится в официальном сообщении.
Напомним, в октябре прошлого года спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в двух драках в Москве. В мае этого года суд приговорил нападающего "Зенита" к году и шести месяцам колонии, а полузащитника "Краснодара" – к году и пяти месяцам. В начале августа футболисты подали прошение об УДО.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?
Какие тв передачи смотрите, а какие , по вашему,? отстой