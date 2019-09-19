Сборная России взлетела в рейтинге FIFA

Сборная России по футболу поднялась с 46-й на 42-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). В сентябре россияне одержали две победы в матчах с командами Шотландии и Казахстана.
В первой тройке лидеров рейтинга также произошли небольшие изменения. Сборная Франции заняла вторую строчку, сместив команду Бразилии на третью. Первое место осталось за сборной Бельгии, сообщает газета "Петербургский дневник".
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