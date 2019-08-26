Блестящий гол на футбольном матче заставил зрителей разинуть рот

По итогам последнего матча команда "Фламенго" заняла уверенное первое место в турнирной таблице. Она переиграла на выезде "Сеару" в 16-м туре чемпионата Бразилии со счетом 3:0.
Знаменательным событием игры стал великолепный гол уругвайского полузащитника Джорджиана де Арраскаеты. Он забил "ножницами" с линии штрафной площади в компенсированное ко второму тайму время.
Удар получился настолько сильным и точным, что вратарь не смог отразить угрозу, хотя совершил эффектный прыжок, сообщает Life. Бразильские фанаты взревели от восторга.
Благодаря этой победе "Фламенго" набрал 33 пункта и возглавил турнирную таблицу. А "Сеара", тем временем,
опустилась на 13 позицию
с 20 баллами.
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