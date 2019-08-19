Известный спортсмен публично втоптал в грязь Елизавету Туктамышеву

Фигуристка раскритиковала в Twitter судей, работавших на матче "Зенита" и "Ахмата". Девушку возмутили ошибки, которые арбитр допустил по ходу игры.
Она публично высмеяла их и предложила бригаде судить матчи "Тосно", "Динамо" из Санкт-Петербурга и пермского "Амкара". К слову, этих клубов уже нет, сообщает газета "Петербургский дневник".
Вскоре эту запись увидел экс-волейболист сборной России Алексей Спиридонов. По данным RT, он не смог проигнорировать высказывание спортсменки и вставил свои пять копеек.
"Помолчи лучше, чучело!" – резко обратился доигровщик уфимского "Урала" к Туктамышевой.
Поклонники встали на защиту фигуристки. Они были возмущены грубостью Алексея.
"Спир, я к тебе нормально отношусь. Правда. Но прекрати оскорблять женщину. Некрасиво как-то..." – обратился к экс-волейболисту пользователь соцсети.
Напомним, что 22-летняя Елизавета Туктамышева успела стать чемпионкой России, мира и Европы. Кроме того, она добилась первенства на I зимних юношеских Олимпийских играх.
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