Елизавета Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде

Фигуристка Елизавета Туктамышева сделала серьезное заявление, чем шокировала окружающих. Она посвятила этому пост в Twitter.

Спортсменка официально объявила, что не собирается участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. "Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим соревнованием в жизни. Мое проклятие все же реально – я пропускаю еще одну Олимпиаду", – поделилась Елизавета.

Фолловеры были шокированы, но быстро пришли в чувство. Они поняли, что чемпионка их просто разыгрывает.

Ведь в 2020 году будет Олимпиада в Токио – летняя. А уже в 2022-м, в Пекине, – зимняя. Таким образом, Туктамышева хотела подшутить над фанатами.

Они, в свою очередь, оценили юмор фигуристки. "Лиза Туктамышева – спонсор моего инфаркта!", "Развод засчитан!", "Я повелся! Забыл, что зимняя будет в 2022!" – признались пользователи Сети.



"Очень жаль. Хотелось посмотреть на вас в дисциплине "Пляжный волейбол", – пошутила в ответ подписчица.

Отметим, спортсменка по разным причинам пропустила уже две Олимпиады. Ее не было на Играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане-2018.

За плечами Елизаветы – две главные победы: выигрыш чемпионата мира и Европы в 2015 году. Кроме того, Туктамышева взяла бронзу на Евро-2013, ей тогда было 16 лет.