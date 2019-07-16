Елизавета Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде

Спортсменка официально объявила, что не собирается участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. "Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим соревнованием в жизни. Мое проклятие все же реально – я пропускаю еще одну Олимпиаду", – поделилась Елизавета.
Фолловеры были шокированы, но быстро пришли в чувство. Они поняли, что чемпионка их просто разыгрывает.
Ведь в 2020 году будет Олимпиада в Токио – летняя. А уже в 2022-м, в Пекине, – зимняя. Таким образом, Туктамышева хотела подшутить над фанатами.
Они, в свою очередь, оценили юмор фигуристки. "Лиза Туктамышева – спонсор моего инфаркта!", "Развод засчитан!", "Я повелся! Забыл, что зимняя будет в 2022!" – признались пользователи Сети.
"Очень жаль. Хотелось посмотреть на вас в дисциплине "Пляжный волейбол", – пошутила в ответ подписчица.
Отметим, спортсменка по разным причинам пропустила уже две Олимпиады. Ее не было на Играх в Сочи в 2014 году и в Пхенчхане-2018.
За плечами Елизаветы – две главные победы: выигрыш чемпионата мира и Европы в 2015 году. Кроме того, Туктамышева взяла бронзу на Евро-2013, ей тогда было 16 лет.
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