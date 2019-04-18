"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
В декабре прошлого года девушка попала в больницу с воспалением легких. Она почувствовала недомогание, когда летела домой из Ванкувера после финала Гран-при. "Я летела из Ванкувера с температурой 38. Это был самый ужасный полет в моей жизни", – поделилась Елизавета Туктамышева.
По словам фигуристки, она никогда не болела так серьезно, ее "организм был полностью истощен". После больницы спортсменке пришлось учиться кататься с нуля. "И для меня это стало преодолением себя. Но я смогла подготовиться за 2 месяца", – продолжила она.
Фигуристка была вынуждена пропустить чемпионат России, что в итоге помешало ей войти в состав сборной на турнир в Японии. Елизавета Туктамышева старается не вспоминать об этом неприятном эпизоде, потому что знает, что ничего уже нельзя исправить.
Сейчас спортсменка готовится к новому сезону и разучивает новые элементы. Девушка уже научилась выполнять на льду два тройных акселя в комбинации с двойным. "Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне", – приводит ее слова телеканал "360".
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