Американская фигуристка посмертно обвинила напарника в изнасиловании
Спустя четыре месяца после смерти партнера по парному катанию Джона Кафлина фигуристка Бриджит Намиотка обвинила мужчину в изнасиловании. По словам Намиотки, кроме нее, жертвами спортсмена стали по меньшей мере десять девушек.
Бриджит утверждает, что терпела сексуальное насилие со стороны Джона на протяжении двух лет. По ее словам, самоубийство Кафлина – прямое тому доказательство, ведь невиновный не наложит на себя руки.
Пара выступала на льду в 2005-2007 годах. Лучшим их результатом стала победа на этапе Гран-при среди юниоров в Хорватии. Сейчас 29-летняя фигуристка ведет тренерскую деятельность, сообщает Lenta.ru.
"Подумай обо всех девушках, которых он обидел", – написала Намиотка в одном из постов.
Напомним, что в декабре 2018-го американец был отстранен работы из-за обвинений в сексуальном насилии. Через месяц мужчина покончил с собой.
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