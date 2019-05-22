Американская фигуристка посмертно обвинила напарника в изнасиловании

Фигуристка и тренер Бриджит Намиотка сделала громкое заявление в Facebook. Кажется, скандальная история только набирает обороты.



Спустя четыре месяца после смерти партнера по парному катанию Джона Кафлина фигуристка Бриджит Намиотка обвинила мужчину в изнасиловании. По словам Намиотки, кроме нее, жертвами спортсмена стали по меньшей мере десять девушек.

Бриджит утверждает, что терпела сексуальное насилие со стороны Джона на протяжении двух лет. По ее словам, самоубийство Кафлина – прямое тому доказательство, ведь невиновный не наложит на себя руки.

Пара выступала на льду в 2005-2007 годах. Лучшим их результатом стала победа на этапе Гран-при среди юниоров в Хорватии. Сейчас 29-летняя фигуристка ведет тренерскую деятельность, сообщает Lenta.ru.

"Подумай обо всех девушках, которых он обидел", – написала Намиотка в одном из постов.



Напомним, что в декабре 2018-го американец был отстранен работы из-за обвинений в сексуальном насилии. Через месяц мужчина покончил с собой.



