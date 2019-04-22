26-летняя чемпионка России найдена мертвой в Москве

На Кронштадтском бульваре в Москве нашли тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной. Труп молодой девушки находился на козырьке подъезда.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", cледователи пока не разглашают обстоятельства случившегося. Напомним, что Кристина Мялина побеждала в Кубке России, а также завоевывала титулы чемпионки Москвы и Московской области.
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