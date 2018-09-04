Известный хоккеист внезапно умер в Челябинске

В Челябинске в возрасте 48 лет скончался Павел Лазарев – один из лучших хоккеистов "Трактора" за всю историю команды. По предварительным данным, у спортсмена оторвался тромб. "Вчера вечером он еще тренировался с ветеранами "Трактора", – цитирует Ura.ru директора клуба Ивана Сеничева. Он попросил начать домашний матч с братиславским "Слованом" с минуты молчания.
Павел Лазарев по праву считается любимым игроком челябинских болельщиков 1990-х годов. За "Трактор" он сыграл 523 матча, во время которых заработал 292 очка – 120 шайб и 172 голевые передачи. Спортсмен пошел в десятку лучших игроков хоккейного клуба за всю историю его существования.
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