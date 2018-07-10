"Реал" избавился от лучшего футболиста мира

Мадридский "Реал"
объявил о трансфере нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус", сообщает
телеканал "360". Сумма сделки неизвестна, однако, по данным местных СМИ, покупка
обошлась итальянцам не менее чем в 100 миллионов евро.
За испанский клуб Роналду выступал с 2009 года, забив 451 гол в 438 матчах. Вместе с "Реалом" Роналду завоевал 13 трофеев и неоднократно признавался лучшим игроком мира.
Певица предпочитала молчать о коллеге
Появились новые данные о состоянии артистки
Супруга принца Уильяма буквально сияла
Блогер привел сенсационные доказательства