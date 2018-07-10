Роналду отказался от 200 миллионов евро

Нападающий сборной
Португалии по футболу Криштиану Роналду отказался от заманчивого предложения
китайского клуба, сообщает teleprogramma.pro.
Команда из Суперлиги предложила португальцу внушительную зарплату, но
тот отказался.
В случае согласия игрок по контракту получил бы 200 миллионов евро за два года. Отметим, что в прошлом месяце Роналду заявил, что, возможно, покинет клуб.
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