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Спорт

Роналду отказался от 200 миллионов евро


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Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отказался от заманчивого предложения китайского клуба, сообщает teleprogramma.pro. Команда из Суперлиги предложила португальцу внушительную зарплату, но тот отказался.

В случае согласия игрок по контракту получил бы 200 миллионов евро за два года. Отметим, что в прошлом месяце Роналду заявил, что, возможно, покинет клуб.

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10 июля 2018, 18:45

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