Депутаты Госдумы провели тренировку перед матчем с командой бундестага

Женщины – депутаты Госдумы провели тренировку перед товарищеским матчем со сборной германского бундестага. Игра пройдет 8 июня на московском стадионе "Красная Пресня".

Встреча пройдет в два тайма, каждый из которых будет длиться 40 минут. Главным тренером думской команды стал экс-наставник московского ЦСКА и сборной России, депутат Валерий Газзаев. Капитаном команды нижней палаты стал первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Матч пройдет по инициативе германских парламентариев. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин поддержал идею, отметив, что в состав думской команды войдут и женщины-депутаты – Светлана Журова, Ольга Тимофеева, Инга Юмашева и Алена Аршинова.

В четверг, 7 июня, они провели тренировку. Занятие проводил депутат нижней палаты Отари Аршба, который в пятницу также выйдет на поле против немецких парламентариев. "Мы пока не проигрывали в международных матчах – 14 матчей и 13 побед при одной ничьей, а Германию последний раз обыгрывали в Берлине со счетом 7:1", – цитирует законодателя ТАСС.





Аршба отметил, что работа депутатов, помимо прочего, предусматривает общение и встречи. Спортивные соревнования, подчеркнул он, являются эффективным методом общения с коллегами. "Президент России Владимир Путин один раз даже сказал, что самая лучшая футбольная команда в России – это именно сборная парламента", – добавил законодатель.





Включение в команду женщин-парламентариев связано с желанием укрепить толерантность и подходы нижней палаты в гендерной политике, пояснил он. "Поэтому меня попросили провести отдельную тренировку с девушками из команды.

В любом случае, мы победим, победит дружба вот в этом нестандартном формате общения парламентариев", – сказал Аршба.





Участвовавшая в тренировке Инга Юмашева отметила, что депутаты вдохновлялись предстоящим праздником футбола. "Мы победим, уверенность в этом большая, а наши мужчины нас в этом поддержат", - сказала, в свою очередь, Ольга Тимофеева.

Команды Госдумы и бундестага сыграют в футбол в преддверии чемпионата мира, который начнется ровно через неделю, 14 июня. Первенство пройдет до 15 июля, игры чемпионата примут 11 российских городов. Наша сборная сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.