Россияне проигрывают после первого тайма Уругваю

Сборная России в заключительном матче группового этапа встречается с командой Уругвая. После первой половины игры подопечные Станислава Черчесова уступают южноамериканцам 2-0.



На 10-й минуте счет открыл Луис Суарес ударом со штрафного. А спустя 13 минут после удара по воротам Игоря Акинфеева мяч отрикошетил от Дениса Черышева и влетел в сетку. Отметим, что в конце тайма россияне остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Игорь Смольников.