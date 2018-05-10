Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян

Сравнение финального матча Кубка России по футболу с трагедией подлодки "Курск" разгневало россиян. Редакции "Советского спорта" пришлось срочно удалять пост и наказывать виновных.

Редакция "Советского спорта" принесла извинения "всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка России по футболу". Как сообщается на страницах издания и в соцсетях, виновные понесли наказание.

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Циничное сравнение допустил SMM-специалист в Twitter издания. По окончании матча, в котором курский "Авангард" потерпел поражение от "Тосно" из Ленинградской области, сотрудник написал: "Курск" не всплыл".

Приносим извинения всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка РФ по футболу. Виновные наказаны. — Sovsport.ru (@sovsport) 9 мая 2018 г.

Сеть взорвалась возмущенными комментариями. Пользователи требовали немедленно удалить эту запись – что и было в конце концов сделано.

Это навсегда в интернете , твари pic.twitter.com/zaxNpx01nR — Trofo Ano (@trueman20101) 9 мая 2018 г.

Сам же финал Кубка и его организацию оценили очень высоко. По словам вице-президента Российского футбольного союза Игоря Ефремова, по качеству организации спортивное мероприятие можно сравнить с настоящим праздником. Он отметил, что игра прошла на потрясающем стадионе, присутствовали более 40 тысяч зрителей, все прошло замечательно, пишет "Газета.ru".

Чиновник подчеркнул, что на игру в Волгоград приехали болельщики из регионов. Это только добавляет положительных впечатлений от матча. Напомним, в финале Кубка России представитель Российской премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области одержал победу над курским "Авангардом" из Футбольной национальной лиги. Матч завершился со счетом 2:1.